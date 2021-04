Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Sögel - In Garage und Schuppen eingebrochen

Sögel (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen zwischen Montag und Donnerstag in eine Garage an der Straße Jakobus-Platz in Sögel ein. Anschließend verschafften sie sich Zutritt zu einem dortigen Schuppen. Sie entwendeten unter anderem einen Rasenmäher, eine Handkreissäge sowie eine Heckenschere. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Sögel unter der Rufnummer 05952/93450 zu melden.

