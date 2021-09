Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: #Polizei110 - Polizei Mainz twittert 12 Stunden Notrufe

Das Polizeipräsidium Mainz wird am 1. Oktober eingehende Notrufe und Einsätze aus der Einsatzleitzentrale auf dem Twitter-Kanal @PolizeiMainz veröffentlichen.

Der letzte Twittermarathon des Polizeipräsidiums Mainz fand 2016 statt. Seither hat sich die Zahl der Follower vervielfacht und die Nutzung von Twitter, hin zu einem Einsatzmittel und Kommunikationsmedium, deutlich etabliert. Am erstmalig stattfindenden Tag des Notrufs der Polizei, soll die Bevölkerung vor allem für den verantwortungsbewussten Umgang mit dem Notruf sensibilisiert und ein kleiner Einblick in das polizeiliche Einsatzgeschehen gewährt werden. Nicht nur deswegen dient diese Kampagne auch der Nachwuchsgewinnung und soll die Arbeit der Polizistinnen und Polizisten in Mainz und darüber hinaus, sichtbarer machen.

Die Kampagne wird erstmalig annähernd bundesweit umgesetzt. Unter dem gemeinsamen Hashtag #Polizei110 werden ebenfalls Hamburg, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Brandenburg, Sachsen, Hessen, Bayern, Berlin und die Bundespolizei eingehende Notrufe über ihre Twitter-Kanäle veröffentlichen.

