Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Pkw nimmt Fahrradfahrer die Vorfahrt

Mainz (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmittag wurde ein 57-jähriger Fahrradfahrer leicht verletzt. Der Radfahrer war gegen 11:35 Uhr auf dem für beide Fahrtrichtungen freigegebenen Radweg der Binger Straße, in Fahrtrichtung Zahlbach unterwegs. Eine ebenfalls 57-jährige Autofahrerin befuhr zur gleichen Zeit die Binger Straße in Richtung Innenstadt und wollte in die Einfahrt zum Parkhaus "Cityport" einbiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Fahrradfahrer. Der 57-Jährige wurde leicht verletzt und musste im Anschluss in einer Klinik behandelt werden. An Fahrrad und Pkw entstand Sachschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell