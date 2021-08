Polizei Mettmann

POL-ME: Erneute Warnung vor Internet-Betrügern - Kreis Mettmann - 2108122

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Wie die Kreispolizeibehörde Mettmann bereits in der vergangenen Woche in ihrer Pressemeldung 2108096 berichtete, registriert die Polizei seit geraumer Zeit eine Flut von Betrugsversuchen durch so genannte "falsche Microsoft-Mitarbeiter" (siehe Pressemeldung OTS 2108096 unter folgendem Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/4996969).

Auch in den vergangenen Tagen wurden der Polizei wieder Dutzende solcher betrügerischen Anrufe gemeldet. In einem Fall schafften es die noch unbekannten Täter leider auch, einer Velberterin Geld von ihrem Konto abzubuchen.

Im Falle der 60-Jährigen war Folgendes passiert:

Am Montag (23. August 2021) klingelte gegen 12:30 Uhr das Telefon der Velberterin. Als diese abnahm, meldete sich ein Mann, der sich auf Englisch als Mitarbeiter von "Microsoft" ausgab. Dieser habe ein Problem an ihrem PC festgestellt, den er nun gerne beheben würde, wozu die Velberterin den Anweisungen des Mannes Folge leisten müsse. Durch geschickte Gesprächsführung schaffte es der Betrüger, sich auf das Betriebssystem des PCs der Frau aufschalten zu lassen, wo er letztendlich über das Online-Banking 100 Euro auf ein bislang noch unbekanntes Konto transferierte. Ob es zu weiteren Schäden kam, ist bislang noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die Polizei möchte diesen Vorfall zum Anlass nehmen, um vor der neuen Masche der Betrüger zu warnen. Sollten Sie zur Übermittlung sensibler Daten aufgefordert werden, prüfen Sie die Berechtigung des Anrufers oder ziehen Sie Freunde / Familienangehörige vor der Weitergabe zu Rate. Im Zweifelsfall informieren Sie umgehend die Polizei und lassen Sie sich beraten. Sollten Sie Opfer eines Betruges geworden sein, bei dem es für Sie tatsächlich zu einem finanziellen Schaden kam, erstatten Sie in jedem Fall Strafanzeige.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell