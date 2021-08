Polizei Mettmann

POL-ME: Polizei warnt vor Internetbetrügern - Kreis Mettmann - 2108096

Mettmann (ots)

Die Polizei im Kreis Mettmann verzeichnet derzeit vermehrte Betrugsdelikte durch vermeintliche "Microsoft-Mitarbeiter" und möchte vor der neuen Masche der Betrüger warnen.

So geschah es am Dienstagvormittag (17. August 2021) in Heiligenhaus, als eine 66-jährige Geschädigte von einem angeblichen Mitarbeiter der Firma "Microsoft" auf ihrem Festnetzanschluss angerufen wurde. Der Anrufer gab an, dass der PC der Dame gehackt worden sei und bot einen Fernzugriff zu Reparaturzwecken an. Die Heiligenhauserin gewährte dem Mann den Zugriff über eine zuvor extra heruntergeladene Software und wurde anschließend von ihm aufgefordert, ihre Zugangsdaten zum online-Banking einzugeben.

Nach dem circa 90-minütigen Telefonat hielt die 66-Jährige telefonisch Rücksprache mit ihrer Hausbank, welche ihr mitteilte, dass von ihrem Konto zahlreiche Lastschriften in Höhe eines vierstelligen Betrages ausgeführt worden waren.

Die Heiligenhauserin sperrte ihren Zugang zum online-Banking und erstattete anschließend folgerichtig Anzeige bei der Polizei.

Die Polizei möchte diesen Vorfall zum Anlass nehmen, um vor der neuen Masche der Betrüger zu warnen. Sollten Sie zur Übermittlung sensibler Daten aufgefordert werden, prüfen Sie die Berechtigung des Anrufers oder ziehen Sie Freunde / Familienangehörige vor der Weitergabe zu Rate. Im Zweifelsfall informieren Sie umgehend die Polizei und lassen Sie sich beraten. Sollten Sie Opfer eines Betruges geworden sein, erstatten Sie in jedem Fall Strafanzeige.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell