Polizei Mettmann

POL-ME: Alkoholisiert und ohne Führerschein von der Unfallstelle geflüchtet - Haan - 2108094

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Mettmann (ots)

Am gestrigen Dienstag, den17.08.2021, kam es gegen 16:30 Uhr auf der Elberfelder Straße in Haan zu einem Verkehrsunfall, bei dem der Verursacher sich mit seinem Fahrzeug entfernte. Er konnte später auf dem nahegelegenen Tankstellengelände angetroffen werden.

Zuvor befuhr der 33-jährige, nach Angaben von mehreren Zeugen, mit einem Opel Corsa die Elberfelder Straße aus Wuppertal kommend in Richtung Haan. In einer langgezogenen Linkskurve kommt er auf regennasser Fahrbahn nach rechts von dieser ab und kollidiert frontal mit der dortigen Leitplanke. Dabei wird der Opel stark beschädigt, der Fahrer und seine 30-jährige Beifahrerin bleiben unverletzt. Die Leitplanke wird ebenfalls beschädigt und zum Teil aus der Verankerung gerissen. Zudem entsteht Flurschaden. Eine 38-jährige BMW-Fahrerin konnte dem hierbei entstandenen Splitterfeld nicht mehr ausweichen und beschädigte sich dadurch einen Reifen. Das bei der Kollision abgerissene vordere Kennzeichen des Opel wird durch den 33-jährigen eingesammelt und mitgenommen, bevor er im Fahrzeug von der Unfallstelle flüchtet und weiter Richtung Haan fährt. Nachdem das Fahrzeug - vermutlich aufgrund der massiven Beschädigungen - auf einem Tankstellengelände im Nahbereich abgestellt wurde, werden Fahrer und Beifahrerin dort durch die Polizei angetroffen. Bei der Überprüfung des Fahrers stellte sich nicht nur heraus, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war sondern auch, dass er unter dem Einfluß alkoholischer Getränke stand. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 0,60 Promille. Daher wurde ihm durch einen Arzt in der Polizeiwache eine Blutprobe entnommen. Ferner befanden sich im Fahrzeug diverse unterschiedliche Kennzeichen, von dem mindestens eines als gestohlen einlag. Alle Kennzeichen wurden sichergestellt. Der Corsa des 33-jährigen war ferner weder zugelassen noch versichert. Er wurde beschlagnahmt. Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden von 2000 Euro. Nun erwartet den 33-jährigen ein Strafverfahren unter anderem wegen Fahren unter Alkoholeinfluß, Verkehrsunfallflucht, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Verstößen gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie Verdacht des Diebstahls.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell