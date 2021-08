Polizei Mettmann

POL-ME: Zwei Verletzte im Kreuzungsbereich - Mettmann - 2108119

Mettmann (ots)

Am Montagnachmittag des 23.08.2021 gegen 16:50 Uhr befuhr eine 58 jährige VW-Fahrerin aus Solingen die Düsseldorfer Straße in Mettmann in Fahrtrichtung Innenstadt und bog an der Kreuzung Südring / L 239 n nach links in Richtung Ratingen ab. Hierbei übersah sie den entgegenkommenden BMW eines 31 jährigen Leverkuseners, der die Düsseldorfer Straße in Fahrtrichtung Düsseldorf befuhr. Es kam im Kreuzungsbereich zur Kollision, in deren Folge die Solingerin schwer und der BMW-Fahrer leicht verletzt wurden. Beide wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht, wo die VW-Fahrerin stationär verblieb. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 35000 Euro und beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

