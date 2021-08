Polizei Mettmann

POL-ME: Fahrradfahrerin bei Alleinunfall schwer verletzt - Mettmann - 2108120

Am Montagabend (23. August 2021) stürzte eine 32-jährige Düsseldorferin mit ihrem Fahrrad auf einem Radweg parallel der Talstraße in Mettmann. Mit schweren Verletzungen wurde sie zur stationären Behandlung in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht.

Das war geschehen:

Gegen 19:40 Uhr befuhr eine 32-jährige Düsseldorferin mit ihrem Rennrad den parallel zur Talstraße angelegten gemeinsamen Geh- und Radweg in Fahrtrichtung Erkrath. Vermutlich aufgrund eines Asts, welcher plötzlich das Vorderrad blockierte, stoppte das Rad und die Fahrerin stürzte zu Boden.

Die 32-Jährige verletzte sich bei dem Sturz so schwer, dass sie zur stationären Behandlung in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht werden musste.

