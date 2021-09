Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Betrunkene Autofahrerin mit über 3 Promille bei Greifswald kontrolliert

Greifswald (ots)

Am heutigen Freitagmorgen, 24.09.2021 gegen 7:45 Uhr, wurde die Polizei darüber informiert, dass ein PKW Mitsubishi zwischen Karlsburg und Moeckow Berg fast mit einem Bus kollidiert wäre und zudem weiter in Schlangenlinien nach Greifswald fuhr.

Ein aufmerksamer Autofahrer hatte telefonisch über den Notruf der Polizei mittgeteilt, dass vor ihm ein PKW Mitsubishi zwischen Karlsburg und Moeckow-Berg nach links in den Gegenverkehr geraten war. Ein entgegenkommender Bus aus Richtung Greifswald kommend musste stark abbremsen und dem PKW nach rechts ausweichen. Noch an der Ampelkreuzung B109/B111-Moeckow Berg setzte sich der Zeuge während der Rotphase neben den auffällig fahrenden PKW, sprach die Fahrerin bei heruntergelassener Autoscheibe an und forderte sie auf, ihre Fahrt nicht fortzusetzen. Während dieser Situation bemerkte der Zeuge, dass die Fahrerin augenscheinlich alkoholisiert war und informierte umgehend die Polizei, als die Fahrerin ihre Fahrt fortsetzte.

Sowohl Funkstreifenwagen des Polizeihauptreviers Greifswald, als auch des Polizeireviers Wolgast fuhren sofort in Richtung des gemeldeten Ereignisortes und prüften mögliche Fahrtwege des auffällig fahrenden PKW ab. Kräfte des Polizeihauptreviers Greifswald konnten den besagten PKW schließlich auf einem Parkplatz an der B109 zwischen Hanshagen und Groß Kiesow feststellen und die 39-jährige deutsche Fahrerin einer Verkehrskontrolle unterziehen. Die Fahrerin war allem Anschein nach stark alkoholisiert und emotional aufgelöst, zudem konnten die eingesetzten Polizeikräfte zwei leere Schnapsflaschen hinter dem Fahrersitz feststellen. Ein vor Ort durchgeführter Alkoholvortest bei der Fahrerin ergab einen Wert von 3,27 Promille, anschließend wurde eine Blutprobenentnahme im Klinikum Greifswald veranlasst. Die 39-jährige Beschuldigte muss nun mit einer Anzeige wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs rechnen.

