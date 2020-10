Feuerwehr Detmold

FW-DT: Feuerwehr befreit Hirsch aus Zaun

Bild-Infos

Download

Detmold (ots)

Zu einem eher ungewöhnlichen Tierrettungseinsatz wurden am heutigen Samstagmorgen um 10:51 Uhr die Kräfte der hauptamtlichen Einsatzabteilung der Feuerwehr Detmold gerufen. Pilzsammler/-innen hatten im Wald nahe der Lopshorner Allee einen Hirsch entdeckt, der sich mit seinem Geweih in einem Drahtzaun verfangen hatte.

Mit etwas Geduld gelang es zwei Feuerwehrmännern, den Hirsch mittels Kneifzange aus seiner misslichen Lage zu befreien. Ein Feuerwehrmann hielt das Tier am Geweih fest, während der andere die Drähte zerschnitt, die sich darin verfangen hatten. Als der Hirsch endlich befreit war, trat er seine Flucht in den Wald an. Gegen 12:00 Uhr konnte die Feuerwehr einrücken.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Detmold

Pressesprecher im Einsatzdienst

Marco Schweiger

Telefon: +49 (0)160 9062 1826

E-Mail: pressesprecher@feuerwehr-detmold.org

www.feuerwehr-detmold.org

Original-Content von: Feuerwehr Detmold, übermittelt durch news aktuell