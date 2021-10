Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressebericht des PK Bad Harzburg am 09.10.2021

Goslar (ots)

Verkehrsunfallflucht - Am 08.10.2021, zwischen 12:30 Uhr und 17:10 Uhr, ereignete sich in der Straße Am Güterbahnhof in 38690 Vienenburg eine Verkehrsunfallflucht, bei dem der bislang unbekannte Fahrzeugführer mit dem linken Seitenspiegel eines, in der Parkbucht ordnungsgemäß geparkten, PKW Audi kollidierte. Im Anschluss entfernte sich der Verkehrsunfallverursacher von der Örtlichkeit, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Die Schadenssumme beläuft sich schätzungsweise auf 500 Euro. Wer sachdienliche Angaben zum Unfallgeschehen geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Bad Harzburg bzw. Vienenburg.

Trunkenheitsfahrt - Am 08.10.2021, gegen 20:33 Uhr, kam es in der Wiedelaher Straße in 38690 Goslar OT Vienenburg aufgrund eines Sturzes eines offensichtlich alkoholisierten E-Bike-Fahrers zunächst für den Rettungsdienst zu einem Einsatz. Da dieser keine offensichtlichen Verletzungen aufwies, setzte er seinen Weg nach kurzer, ambulanter ärztlichen Versorgung fort. Im Nachgang konnte der 59-jährige durch eine daraufhin angeforderte Funkstreifenwagenbesatzung des PK Bad Harzburg angetroffen und kontrolliert werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,84 Promille. Dem Wiedelaher wurde daraufhin im Krankenhaus Goslar eine Blutprobe entnommen. Ein entsprechendes Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde gegen den Fahrzeugführer eingeleitet. I.A. Wagner, PK'in

