Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Rollerfahrer leicht verletzt

Freiburg (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz eines Baumarktes in Waldshut-Tiengen hat sich am Montag, 09.08.2021, ein Rollerfahrer leicht verletzt. Gegen 12:00 Uhr war ein 53-jähriger Autofahrer rückwärts rangiert und dabei mit dem wartenden 50 Jahre alten Motorrollerfahrer zusammengestoßen. Dieser kam dadurch zu Fall und verletzte sich leicht. Eine sofortige medizinische Versorgung war nicht von Nöten. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 1800 Euro.

