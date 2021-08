Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Einbruch in Werkstatt - Polizei sucht Zeugen!

Unbekannte verschafften sich in der Nacht zum Montag, 09.08.2021, Zutritt zu einer Werkstatt in der Schildgasse. Auf der Gebäuderückseite wurde ein Fenster eingeschlagen und über eine Leiter in das Gebäude eingestiegen. Sämtliche Schränke, Schubladen und Spinde wurden geöffnet und durchsucht. Aus einem Glasbehälter wurde das Münzgeld entwendet. Ob es weiteres Diebesgut gibt, ist abschließend noch nicht geklärt. Das Polizeirevier Rheinfelden (07623/74040) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen in der oben genannten Nacht in der Schildgasse gemacht haben, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

