Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein. Bargeld aus Pkw gestohlen

Freiburg (ots)

Am Montag, 09.08.2021, zwischen 12:30 Uhr und 19:00 Uhr, ist aus einem geparkten Auto in Weil am Rhein ein größerer Bargeldbetrag gestohlen worden. Der Pkw stand auf dem Parkplatz eines Erlebnisbades in der Straße Am Wasserwerk. Als die Besitzer zurückkamen, stand die Scheibe der Beifahrertüre zu einem Drittel offen. Aus einer im Innenraum versteckten Handtasche wurde ein dreistelliger Bargeldbetrag entwendet. Das Polizeirevier Weil am Rhein ermittelt (Kontakt 07621 9797-0).

