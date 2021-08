Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bötzingen - Zeugen beobachten Unfallflucht

Freiburg (ots)

Bötzingen - Während eines Rangiervorganges fuhr am Montag 09.08. um 12:00 Uhr ein 41jähriger mit seinem Mercedes Sprinter gegen ein Verkehrsschild in der Steinstraße in Bötzingen, welches durch den Anstoß auch noch gegen die Signalanlage des Bahnüberganges gedrückt wurde. Hierdurch entstand nicht unerheblicher Sachschaden. Anstatt sich um den Schaden zu kümmern fuhr der Mann weg. Ein Zeuge konnte der Polizei dann die entscheidenden Hinweise geben, sodass der Unfallverursacher ermittelt werden konnte. Gegen diesen wird nun eine Anzeige wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort bei der Staatsanwaltschaft Freiburg vorgelegt.

