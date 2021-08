Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Piepsender Rauchmelder stört Nachtruhe

Freiburg (ots)

Ein offensichtlich defekter und piepsender Rauchmelder hat am Montagabend, 09.08.2021, in Lörrach die Nachtruhe der Bewohner eines Mehrfamilienhauses gestört. Zunächst schlug dieser gegen 21:40 Uhr in einer nicht mehr bewohnten Wohnung Alarm, ging dann nach längerer Zeit von selbst wieder aus. Da keinerlei Anhaltspunkte auf ein tatsächliches Brandgeschehen vorlagen, wurden keine weiteren Maßnahmen getroffen. Gegen 23:35 Uhr löste der Brandmelder wieder aus. Letztlich musste dieser zerstört werden, da er sich nicht mehr deaktivieren ließ. Neben der Polizei war beim zweiten Vorfall auch die Feuerwehr im Einsatz.

