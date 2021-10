Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg/Polizeistation Vienenburg:

Goslar (ots)

Verkehrsunfall mit Flucht in Vienenburg: Am Montag, den 11.10.2021, kam es gegen 09.50 Uhr, in der Straße Schiffgraben zu einem Verkehrsunfall mit unerlaubten Entfernen vom Unfallort. Ein Zeuge hatte beobachtet, dass der Fahrer eines ausländischen Lkw beim Durchfahren einer Rechtskurve im Vorbeifahren den Zaun eines angrenzenden Grundstückes streifte. Der Verursacher entfernte sich jedoch von der Unfallstelle und fuhr weiter, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Eine Schadenshöhe steht noch nicht fest. Die Ermittlungen zum Verursacher dauern an.

Verkehrsunfall mit Leichtverletzten in Göttingerode am 11.10.2021, 12:40 Uhr: Eine 53jährige Fahrerin eines VW Caddy und eine 22jährige Fahrerin eines VW Polo befuhren nacheinander die L 501 aus Oker kommend in Richtung Bad Harzburg. An der Kreuzung der L 501/Am Stadtstieg wollte die vorausfahrende Caddy-Fahrerin nach links in die Straße Am Stadtstieg abbiegen. Dieses Manöver erkannte die nachfolgende Polo-Fahrerin zu spät und fuhr auf den Caddy auf. Durch den Aufprall wurden beide Beteiligte leicht verletzt, so dass sie zur ambulanten Versorgung ins Krankenhaus gebracht wurden. Der entstandene Sachschaden hat eine Höhe von insgesamt ca. 7000,- Euro.

