Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen

Besigheim: Kontrolle der Maskentragepflicht im ÖPNV

Ludwigsburg (ots)

Ganz unterschiedlich fielen am Dienstagmorgen die von Beamten des Polizeireviers Bietigheim-Bissingen und des Polizeipostens Besigheim durchgeführten Kontrollen der Maskentragepflicht im ÖPNV aus. Während die Beamten zwischen 08:00 und 09:30 Uhr in Besigheim, Freudental, Löchgau und Erligheim insgesamt sechs Verstöße feststellten und die Betroffenen auf Ansprache sofort und einsichtig reagierten, zeigten am Bahnhof Bietigheim gleich 12 Personen keinerlei Verständnis für die polizeilichen Maßnahmen und bekundeten deutlich ihren Unmut. 12 Anzeigen waren die Folge.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell