Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Korntal-Münchingen

Gerlingen

Steinheim an der Murr: Polizei und Kommunen kontrollieren Gaststätten

Ludwigsburg (ots)

In mehreren Kommunen im Kreis Ludwigsburg haben Polizei und Gemeindevollzugsdienst am Freitagabend Gaststätten kontrolliert.

In Gerlingen standen sieben Gaststätten auf der Kontrollliste und in allen Betrieben gab es Beanstandungen. Sie reichten vom fehlenden Jugendschutzaushang über abgelaufene Feuerlöscher und fehlende Eichstriche bis zu nicht ausgewiesenen Fluchtwegen. Die Mitarbeitenden des Gemeindevollzugsdienstes stellten zudem in fünf der kontrollierten Gaststätten Verstöße gegen die Corona-Verordnung fest.

Ein ähnliches Bild bot sich den Einsatzkräften in Korntal-Münchingen, wo in beiden Stadtteilen je zwei Gaststätten überprüft wurden. Während eine Pizzeria in Münchingen keinerlei Grund zu Beanstandungen lieferte, lag bei einer weiteren Gaststätte kein Hygienekonzept vor und auch die Kontrolle der Gäste und eine Datenerhebung fand nicht statt. Die Feuerlöscher wurde vor 30 Jahren das letzte Mal überprüft und im Schankraum fand sich ein nicht genehmigter Wettautomat. In den beiden Gaststätten in Korntal wurden kleinere gaststättenrechtliche Verstöße festgestellt.

Sieben Gaststätten kontrollierten Polizei und Gemeindevollzugsdienst in Steinheim an der Murr und seinen Stadtteilen. Im Zusammenhang mit der Corona-Verordnung waren lediglich in zwei Gaststätten die aktuellen Zutrittsregeln nicht richtig ausgehängt. Die Einsatzkräfte stellten insgesamt zehn gaststättenrechtliche Verstöße fest. Davon vier abgelaufene Feuerlöscher, drei Verstöße gegen die Jugendschutzvorschriften und fehlende Kennzeichnungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell