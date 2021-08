Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Mahlberg, A5 - Gelöscht

Mahlberg (ots)

Der Brand eines Opel führte am Montagmittag zu einer kurzzeitigen Sperrung der rechten Fahrspur zwischen den Anschlussstellen Lahr und Ettenheim. Der Transporter geriet auf der Autobahn in Richtung Süden gegen 13:20 Uhr aus noch unbekannter Ursache in Brand. Alle Insassen konnten das Fahrzeug unversehrt verlassen. Beamte der Verkehrspolizei konnten das Feuer löschen und die Fahrbahn nach kurzer Zeit wieder freigeben.

/ma

