POL-OG: Lahr - Beraubt worden? Polizei sucht Zeugen

Lahr (ots)

Ein 31 Jahre alter Mann soll am frühen Sonntagmorgen am Markplatz von einem Unbekannten beraubt worden sein. Laut Schilderung des 31-Jährigen hätte ihn der Fremde kurz nach 6:30 Uhr gekratzt und geschlagen und ihm anschließend Bargeld abgenommen. Angeblich hätte man sich zuvor in einer Bar am Sonnenplatz kennengelernt. Der Verdächtige soll eine dunkle Hautfarbe und eine athletische Statur gehabt haben. Er sei circa 185 Zentimeter groß gewesen mit schwarzen, schulterlangen Haaren, die in der Mitte hochgebunden gewesen sein sollen. Er hätte ein grünes Hawaii-Hemd, eine schwarze Jogginghose sowie eine Sonnenbrille getragen. Mögliche Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem nun gesuchten Mann geben können, setzen sich bitte unter der Rufnummer: 0781 21-2820 mit den Beamten des Kriminaldauerdienstes in Verbindung.

