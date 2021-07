Polizei Steinfurt

POL-ST: Metelen, Motorradfahrer von Auto angefahren und schwer verletzt

Metelen (ots)

Ein 53-jähriger Motorradfahrer ist am Mittwoch (21.07.21) gegen 11.40 Uhr von einem Auto angefahren worden und gestürzt. Er erlitt schwere Verletzungen. Eine 52-jährige Autofahrerin aus Ochtrup fuhr zunächst auf der Leerer Straße in Fahrtrichtung Leer. Auf Höhe der Hausnummer 54 wollte sie wenden und wieder zurück in Richtung Metelen fahren. Als die 52-Jährige von einer Hofeinfahrt zurück auf die Straße fahren wollte, übersah sie ersten Erkenntnissen zufolge den Motorradfahrer, der mit einer schwarzen Yamaha in Fahrtrichtung Metelen unterwegs war. Es kam zur Kollision. Der 53-Jährige aus Legden (Kreis Borken) stürzte und wurde schwer verletzt. Anschließend wurde er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Das Auto der Ochtruperin wurde abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden von rund 6000 Euro.

