Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Biberach - Im Kreisverkehr aufgefahren

Biberach (ots)

Ein Verkehrsunfall im Kreisverkehr sorgte für leichte Verletzungen eines Fahrradfahrers. Ein 53 Jahre alte Rennradfahrer befuhr am Sonntagvormittag die K 5356 zwischen Steinach und Biberach, als er den Kreisverkehr in Richtung Biberach-Süd verlassen wollte. Eine 79 Jahre alte Autofahrerin wollte es ihm gleichtun und fuhr dem Radler gegen 11:45 Uhr auf, wodurch der Velo-Fahrer stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog. Die Besatzung eines Rettungswagens kümmerte sich um den 53-Jährigen und brachte ihn in ein Krankenhaus. Beamte des Polizeireviers Haslach bilanzieren einen Sachschaden von rund 300 Euro.

