POL-OG: Gengenbach - Brand bei Bauarbeiten

Ersten Ermittlungen zufolge ist ein Brand in der `Feuergasse´ am heutigen Montagmorgen auf dortige Bauarbeiten zurückzuführen. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei wurden gegen 9:40 Uhr zu dem Gebäude gerufen. Die Wehrleute aus Gengenbach konnten die mutmaßlich durch Lötarbeiten entstandenen Flammen im Bereich des Dachstuhls schnell löschen. Zwei in dem Rohbau tätige Arbeiter zogen sich bei Löschversuchen leichte Verletzungen zu und wurden medizinisch versorgt. Aktuell kommt es aufgrund des Einsatzes im Bereich der Innenstadt zu Verkehrsbehinderungen. Die Beamten des Polizeipostens Gengenbach haben die weiteren Ermittlungen übernommen.

