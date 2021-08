Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Alkoholisiert in Streit geraten

Kehl (ots)

Der Streit zwischen mehreren Personen führte einen 37 Jahre alten Mann am Sonntagabend in die Räumlichkeiten der Polizei. Ersten Ermittlungen zufolge kam es gegen 20:40 Uhr im Bereich einer Kleingartenanlage zum verbalen Streit zwischen zwei Parteien. Hierbei soll der augenscheinlich alkoholisierte 37-Jährige die Anwohner beleidigt haben. Da der Mann sich auch durch die Anwesenheit der hinzugerufenen Beamten aus Kehl nicht beruhigen lies, die Beamten fortwährend beleidigte und bei dem polizeilich begleiteten Nachhauseweg zunehmend aggressiv wurde, endete die Fahrt mit einem Aufenthalt in den Diensträumen der Polizei. Ein Verbleib in seine eigenen `vier Wänden´ verweigerte der Delinquent. Im Rahmen einer Untersuchung zur Sicherstellung der Gewahrsamsfähigkeit scheiterten mehrere Versuche des Mannes, eine Ärztin zu beißen. Ihn erwarten nun mehrere Strafanzeigen.

/ma

