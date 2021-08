Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Wolfach, Kirnbach - Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Wolfach, Kirnbach (ots)

Ein Verkehrsunfall in der Talstraße beschäftigte am frühen Sonntagmorgen die Beamten des Polizeireviers Haslach. Gegen 5:30 Uhr befuhr eine bislang unbekannte Person die Kreisstraße von Wolfach-Kirnbach in Richtung Wolfach. Wohl wegen überhöhter Geschwindigkeit kollidierte der Personenkraftwagen am Ortsausgang Kirnbach zunächst mit einem Leitpfosten, bevor es das Auto nach rechts gegen die dortige Ortstafel schleuderte. Der hierbei entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro. Der Verursacher verließ daraufhin unerlaubt die Unfallstelle. Hinweise zu dem Flüchtigen nimmt das Polizeirevier Haslach unter der Telefonnummer: 07832 97592-0 entgegen.

