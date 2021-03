Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Voerde - Täter flüchten nach Einbruch (Korrekturmeldung)

Voerde (ots)

Ein Zeuge beobachtete am Samstagabend gegen 21.15 Uhr zwei Unbekannte, die in die Räume eines Fußpflege- und Kosmetikstudios an der Friedrichsfelder Straße einbrachen. Nachdem die Täter das Gebäude wieder verlassen hatten, versuchten sie, die Schaufensterscheibe eines Fotostudios an der Bahnhofstraße einzuschlagen. Als dies nicht gelang, flüchteten sie über die Bahnhofstraße und Friedrichsfelder Straße. Zwischenzeitlich gesellten sich zwei weitere Unbekannte hinzu, mit denen sie gemeinsam ihre Flucht fortsetzten.

Beschreibung der beiden Einbrecher:

1. 18 - 20 Jahre alt, etwa 189 cm groß, dunkle Haare (an den Seiten kurz rasiert), schwarzer Hoodie, schwarze Hose.

2. 18 - 20 Jahre alt, etwa 175 cm groß, schwarze Jacke mit Kapuze, blaue, verwaschene Jeans, chirurgischer Mundschutz

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Voerde, Tel.: 02855 / 96380, entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell