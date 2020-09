Bundespolizeiinspektion Kiel

BPOL-KI: Bahnhofstür beschädigt - Bundespolizei sucht Zeugen

Kiel (ots)

Am Sonntagmorgen (27.09.2020) beschädigte ein bislang unbekannter Täter eine gläserne Zugangstür am Kieler Hauptbahnhof.

Gegen 02.40 Uhr erhielt die Bundespolizei Kenntnis von einer Sachbeschädigung am Ausgang zum Sophienblatt. Die Beamten stellten vor Ort die gerissene Glasscheibe der Schiebetür fest. Die Sachbeschädigung könnte vermutlich durch einen in unmittelbarer Nähe aufgefundenen Pflasterstein begangen worden sein. Diesen Vorfall haben zwei Frauen beobachtet, an die Mitarbeiter der Bahnsicherheit gemeldet und sich anschließend entfernt.

Die Bundespolizei bittet nun die beiden Frauen und weitere Zeugen die Hinweise zur Identität des Täters oder weitere sachdienliche Hinweise geben können sich bei der Bundespolizeiinspektion Kiel unter der Rufnummer + 49 (0) 431 98071 - 210 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Kiel

PK Sven Klöckner

Telefon: 0431/98071 - 119

Fax: 0431/98071 - 299

E-Mail: bpoli.kiel.c-oea@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

Twitter: @bpol_kueste



Die Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt nimmt als Bundesbehörde ihre

Aufgaben in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern sowie in Nord-

und Ostsee und anlassbezogen darüber hinaus wahr.





Dazu sind ihr als operative Dienststellen die

Bundespolizeiinspektionen in Flensburg, Kiel, Rostock, Stralsund und

Pasewalk sowie die Bundespolizeiinspektion Kriminalitätsbekämpfung

Rostock und eine Mobile Kontroll- und Überwachungseinheit

unterstellt. Mit den Bundespolizeiinspektionen See in Neustadt in

Holstein, Warnemünde und Cuxhaven verfügt sie als einzige

Bundespolizeidirektion über eine maritime Einsatzkomponente

"Bundespolizei See", um die Seegrenze in der Nord- und Ostsee

(Schengen-Außengrenze) zu überwachen.





Die Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt beschäftigt insgesamt ca.

2600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, darunter Polizeibeamte,

Verwaltungsbeamte und Tarifbeschäftigte.

Auf Grundlage des Bundespolizeigesetzes und anderer Gesetze nimmt sie

umfangreiche und vielfältige Aufgaben wahr.



Dazu gehören insbesondere:

-

der grenzpolizeiliche Schutz des Bundesgebietes,

- die bahnpolizeilichen Aufgaben

- die grenzpolizeilichen, schifffahrtspolizeilichen und

umweltpolizeilichen Aufgaben in Nord- und Ostsee.





Weitere Informationen zur Bundespolizei und zur

Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt erhalten Sie unter

www.bundespolizei.de.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kiel, übermittelt durch news aktuell