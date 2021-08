Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Coesfelder Straße/Geparktes Auto beschädigt

Coesfeld (ots)

Einen geparkten gelben VW Golf beschädigten Unbekannte auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Coesfelder Straße. Der Golf war am im Zeitraum von circa 18-19 Uhr auf dem Parkplatz abgestellt. Die Beschädigungen entstanden vermutlich beim Ein- oder Ausparken eines anderen Fahrzeuges. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle ohne seinen Anchlusspflichten nachzukommen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Dülmen zu melden, Tel. 02594/7930.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell