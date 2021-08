Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Dülmen

Serie von Graffitisprühereien aufgeklärt

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Coesfeld (ots)

Nachtragsmeldung zu Auftrag Nr. 4316359

Seit circa eineinhalb Jahren wurden in den Städten Coesfeld, Dülmen und Umgebung großflächige Graffiti in Form der drei Buchstaben FTS gesprüht, die oft mit den TAGs TAZE, BATZ, ERO und THER zusätzlich gezeichnet waren.

Diese TAGs wurden in einer noch höheren Anzahl auch einzeln gesprüht. Bislang gingen dazu rund 30 Strafanzeigen bei der Polizei ein. Wobei es sich nur um einen Teil handelt, denn zahlreiche Graffiti wurden nicht zur Anzeige gebracht.

Jetzt konnte eine Tätergruppe ermittelt werden. Tag der Gruppe waren die drei Buchsteben FTS. Die Sprayer der Tags TAZE und BATZ konnten ermittelt werden. Dabei dürfte es sich um die Haupttäter der Gruppe handeln, einen 24-jährigen Dülmener und einen 18-jährigen Coesfelder.

Im Rahmen der Ermittlungen wurde auch bekannt, dass weitere Sachbeschädigungen durch Graffiti auch außerhalb des Kreises Coesfeld beganen wurden. Die Ermittlungen zu weiteren Sprayern dauern an.

Ursprungsmeldung:

Coesfeld, Innenstadt/Graffiti: Polizei sucht Zeugen ‎24‎.‎02‎.‎2021‎ ‎13‎:‎46 Uhr Coesfeld Eine Serie von Schmierereien beschäftigt die Polizei Coesfeld. Bereits im Frühjahr 2020 tauchten Graffiti an einem Gebäude in Lette und an einer Lärmschutzwand der B474 auf. Im November des vergangenen Jahres besprühten die Täter ein Zählerschachtgebäude in Höven und das Gebäude des Pictorius Berufskollegs.

Nun gab es vom 19. bis zum 21. Februar 2021 sieben weitere Anzeigen. Unter anderem beschmierten die Unbekannten am Wiedauer Weg eine Gartenmauer, die Rückseite des Kodi-Marktes an der Pfauengasse und das Spielwarengeschäft "Spielekiste" an der Schüppenstraße.

Auffällig ist, dass an jedem Ort die sogenannten Tags "FTS", "TAZE" und/oder "BATZ" gesprüht wurden. Die Polizei in Coesfeld bittet Zeugen, sich unter 02541-14-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld

Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195 http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell