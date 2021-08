Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Ermen/ Geländer der Teufelsbach-Brücke beschädigt

Coesfeld (ots)

Ein unbekannter Autofahrer hat das Brückengeländer/den Seitenschutz der Brücke über den Teufelsbach auf der Straße "Ermen" in Lüdinghausen beschädigt. Zwischen 00.00 Uhr am Sonntag (15.08.21) und 15.16 Uhr am Mittwoch (18.08.21) liegt die Unfallzeit. Aufgrund der Beschädigungen ist die Schutzfunktion der seitlichen Metallgitter des Sturzfangs nicht mehr vollständig gegeben. Die Polizei hat die Stadt Lüdinghausen über den Schaden informiert. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle. Die Polizei in Lüdinghausen bittet Zeugen, sich unter 02591-7930 zu melden.

