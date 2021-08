Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden/ Gestohlener Stuntscooter wartet auf Besitzer

Coesfeld (ots)

Auf der Wache in Lüdinghausen wartet ein Stuntscooter auf seinen Besitzer. Dieser wurde in der zweiten Junihälfte in Senden gestohlen. Jedoch vermisst ihn bisher niemand.

Die Polizei in Lüdinghausen bittet den Besitzer, sich unter 02591-7930 zu melden, oder auf der Wache vorbeizukommen.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell