Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Geschwister-Scholl-Straße

Dreiste Diebe stehlen Zigaretten - Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

Zigaretten im vierstelligen Wert stahlen Unbekannte am Mittwoch (18.8.) aus einem Verbrauchermarkt in Lüdinghauen. Gegen 20.30 Uhr betraten die Unbekannten den Verbrauchermarkt und täuschten zunächst vor, Kunden zu sein. Auf bislang unbekannte Weise gelangten sie in die angrenzenden Lagerräume.

Hier brachen sie eine Vitrine auf, in der die Zigaretten gelagert waren. Über die Laderampe verließen sie das Gebäude. Hierbei lösten sie einen Alarm aus. Bei einer Überprüfung der Alarmauslösung durch Berechtigte konnte der Diebstahl festgestellt werden.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden, Tel. 02591/7930.

