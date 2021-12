Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Pleidelsheim: Unfallzeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Noch Zeugen sucht das Polizeirevier Marbach, Tel. 07144 900-0, zu einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstagabend an der Einmündung Stuifenstraße/Ringstraße ereignet hat. Ein unbekannter Lkw-Fahrer war auf der Stuifenstraße in Richtung Gottlieb-Daimler-Straße unterwegs und kam beim Rechtsabbiegen in die Ringstraße auf den Grünstreifen. Dort überfuhr er ein Verkehrszeichen und prallte gegen einen großen Stein, den er anschließend etwa 150 Meter mitschleifte, bevor der Findling in Fahrbahnmitte liegenblieb.

