Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (311) Mehrere Büroeinbrüche in der Erlanger Innenstadt - Zeugen gesucht

Erlangen (ots)

In der Nacht von Freitag (05.03.2021) auf Samstag (06.03.2021) brachen Unbekannte in einen Bürokomplex in der Erlanger Innenstadt ein. Die Kripo Erlangen ermittelt und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Im Zeitraum zwischen Freitag, 22:15 Uhr und Samstag, 09:30 Uhr drangen die Unbekannten gewaltsam in das Bürogebäude in der Karl-Zucker-Straße ein. Von dort aus brachen die Täter in mehrere Firmenbüros ein und suchten nach Wertgegenständen. Nach derzeitigem Sachstand entstand hierbei Sachschaden von rund 10.000 Euro. Der genaue Entwendungsschaden ist derzeit noch nicht abschließend bekannt.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen durch und sicherte Spuren.

Das Fachkommissariat der Erlanger Kriminalpolizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer im relevanten Tatzeitraum verdächtige Personen beobachtet hat oder sonstige sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, den Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 zu verständigen.

