Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Hemmingen: Sexueller Übergriff auf 85-jährige Frau

Ludwigsburg (ots)

Am Eingang zur Tiefgarage des Kleeblattheimes in der Lindenstraße wurde eine 85-jährige Frau am Dienstag gegen 16:40 Uhr Opfer eines sexuellen Übergriffs. Sie hatte dort auf eine Verwandte gewartet, als ein junger Mann auf sie zukam und sie um ihre Hand bat. Als die Frau dieser Bitte nachkam, packte er ihre Hand und versuchte sie vorne in seinen Hosenbund zu stecken. Als sie sich zur Wehr setzte, ließ der Unbekannte von ihr ab und flüchtete in Richtung Hauptstraße. Der Täter wurde als 17 bis 18 Jahre alt und etwa 170 cm groß mit braunen Haaren beschrieben. Er war bekleidet mit einem grünlichen Parka, einer grauen Mütze und halbhohen Stiefeln. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Ludwigsburg, Tel. 0800 1100225, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell