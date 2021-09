Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Baden-Baden (ots)

Einen Schaden von ungefähr 10.000 Euro hatte am Mittwochmorgen ein 43-Jähriger zu beklagen, als er gegen 07.45 Uhr zu seinem geparkten Fahrzeug in der Friedhofstraße zurückkam. Tags zuvor hatte der Mann seinen Suzuki gegen 14.30 Uhr am Fahrbahnrand an der Einmündung zur Hopfenstraße abgestellt, als ein bislang unbekannter Fahrzeugführer diesen im genannten Zeitraum auf der Fahrerseite beschädigte. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit den Beamten des Polizeireviers Baden-Baden unter der Telefonnummer 07221 680-0 in Verbindung zu setzen.

/tw

