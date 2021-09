Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Fahrradfahrerin schwer verletzt

Rastatt (ots)

Eine Fahrradfahrerin ist am Mittwochnachmittag in der Herrenstraße gestürzt und hat sich hierbei schwere Verletzungen zugezogen. Nach bisherigen Erkenntnissen soll die Seniorin gegen 17:15 Uhr mit ihrem Fahrrad alleinbeteiligt zu Fall gekommen sein und sich bei dem Sturz schwere Verletzungen zugezogen haben. Sie wurde mit einem Rettungswagen in eine nahe gelegene Klinik gebracht.

/ph

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell