POL-OG: Offenburg - Brandalarm in der Schule

Offenburg (ots)

Ein Brandalarm in einer Schule in der Zeller Straße rief am Mittwochmorgen Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei auf den Plan. Nach ersten Ermittlungen vor Ort dürfte ein Chemie-Experiment im Klassenzimmer, bei dem Magnesium verbrannt wurde, Auslöser für den Alarm gewesen sein. Aus diesem Grund musste das Schulgebäude kurzzeitig geräumt werden. Verletzt wurde nach derzeitigem Stand niemand.

