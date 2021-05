Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Mit 2,6 Promille auf dem Rad

Lippstadt (ots)

Die 2,6 Promille eines 41-jährigen Lippstädters blieben der Polizei nicht verborgen. Der Radfahrer befuhr in "Schlangenlinie" die Lange Straße in Richtung Marktstraße, als ihn die Beamten am Donnerstag (27. Mai), gegen 21.15 Uhr, erblickten. Im Rahmen der Verkehrskontrolle mit durchgeführten Atemalkoholtest (2,6 Promille) war der Grund auch schnell gefunden. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe durch einen Arzt auf der Lippstädter Wache. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell