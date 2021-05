Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Radfahrer leicht verletzt

Lippstadt (ots)

Mit leichten Verletzungen kam am Donnerstag (27. Mai), gegen 15.30 Uhr, ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall an der "Woldemei"/"Königsau" davon. Zuvor befuhr ein 86-jähriger Lippstädter mit seinem Wagen die Straße Königsau in Richtung "Woldemei", um dort nach links abzubiegen. Hierbei übersah er einen 25-jährigen Geseker mit seinem Rad, der die Woldemei in Richtung Bahnhof befuhr. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen, woraufhin der Radfahrer stürzte und sich leicht verletzte. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 650 Euro. (reh)

