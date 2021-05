Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Busfahrer macht Notbremsung - Polizei sucht blauen Ford Fiesta

Lippstadt (ots)

Nach einer Notbremsung eines Linienbusses ist die Polizei auf der Suche nach dem Fahrer oder der Fahrerin eines blauen Ford Fiesta. Der Linienbus stand am Donnerstag (27. Mai), gegen 14.50 Uhr, an der Bushaltestelle "Am Stadtpark" an der Beckumer Straße. Nachdem der Busfahrer sich vergewissert hatte, dass kein nachfolgender Verkehr kam, setzte er seinen Blinker und fuhr auf die Beckumer Straße. Plötzlich kam von hinten ein blauer Ford Fiesta angefahren, der den Bus noch unter Nutzung der Abbiegespur mit hoher Geschwindigkeit überholte und von der Gegenrichtung den Gegenverkehr zu spät bemerkte. Um einen Frontalunfall des blauen Ford Fiestas mit dem Gegenverkehr zu vermeiden und das Einscheren auf den rechten Fahrstreifen wieder zu ermöglichen, musste der Busfahrer eine Notbremsung durchführen. Hierdurch stürzte ein 4-jähriges Kind vom Sitz des Linienbusses und verletzte sich leicht. Der blaue Ford Fiesta fuhr während dessen einfach weiter in Richtung. Das Kind wurde anschließend leicht verletzt mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Weitere Zeugen der Unfallflucht oder Hinweise auf den blauen Ford Fiesta nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02941-91000 entgegen. (reh)

