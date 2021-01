Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal- Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung

Ennepetal (ots)

Ein 35-jähriger Mann aus Rumänien verursachte am Freitagabend, gegen 19:25 Uhr, auf der Mittelstraße in Ennepetal mit einem Citroen Jumpy einen leichten Verkehrsunfall, indem er beim Rangieren ein geparktes Fahrzeug beschädigte. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest an der Unfallstelle ergab einen Richtwert von knapp 1,4 Promille. Den Angaben des Unfallverursachers, er habe lediglich Mon Cherie gegessen und keinen Alkohol getrunken, schenkten die Beamten keinen Glauben. Er wurde zur Polizeiwache Ennepetal gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt wurde.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell