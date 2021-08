Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Neue Pedelec-Kurse bei der VHS Kaarst

Bild-Infos

Download

Kaarst (ots)

Pedelecs werden immer beliebter, da sie das Fahren durch elektrische Unterstützung erleichtern. Gerade für die mobile Generation 65+ ergeben sich hier vielfältige neu Möglichketen der Mobilität.

Dies bringt aber auch Probleme mit sich. Diese beginnen schon beim Kauf. Passt das von mir favorisierte Pedelec auf Dauer auch zu mir? Worauf muss ich beim Kauf achten?

Pedelecs sind schwerer als Fahrräder und haben ein deutlich anderes Fahrverhalten. Für ungeübte Fahrende führt dies häufig zu kritischen Situationen, die nicht selten schmerzhaft enden. Das muss nicht sein. In Kaarst bietet die VHS zusammen mit der Polizei Neuss in Kooperation mit dem Seniorenbeirat der Stadt Kaarst auch 2021 wieder kostenlose praktische Fahrrad-, Pedelec- und E - Bike Kurs an. Voraussetzung für das praktische Training ist die Teilnahme an einem zweistündigen theoretischen Kurs, welcher Montag, den 6. September, um 14.00 Uhr in den Räumen der VHS Kaarst beginnt. Kursende ist gegen 16:00 Uhr und der Unkostenbeitrag beläuft sich auf 5 Euro. An dieser Veranstaltung können auch Personen teilnehmen, die nicht an einem praktischen Training interessiert sind, sich aber allgemein über das Thema Sicherheit und Unfallvermeidung mit dem Zweirad informieren möchten.

Der praktische Kurs findet am Donnerstag, den 9. September, um 14:00 Uhr bei der Feuerwehr an der Erfstraße (Dauer ca. 2,5 Std.) statt. Der Unkostenbeitrag beläuft sich auf 5 Euro. Voraussetzung für die Teilnahme ist der Besuch des Theorieseminars. Bei entsprechender Nachfrage werden weitere Termine angeboten.

Zu dem jeweiligen Kurs ist das eigene Fahrrad / Pedelec mit zu bringen. Ein Helm ist zur Vermeidung von Kopfverletzungen Pflicht. Teilnehmen könne alle, die geimpft, genesen oder aktuell getestet sind.

Anmeldefrist ist bis zum 02.09.2021

Anmeldung bitte an die VHS Kaarst:

Tel.: 02131/963945 Mail an: www.vhs-kk.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell