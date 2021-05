Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Unerlaubtes Entfernen von der Unfallstelle

Daun, Hamsterweg 5 (ots)

Am Freitag, den 21.05.21 zwischen 16:30 - 18:30 Uhr, wurde auf dem Parkplatz des REWE-MARKTES in Daun-Pützborn einem PKW Suzuki Schaden zugefügt; vermutlich durch ein einparkendes / ausparkendes KFZ. Letztlich entzog sich der Verursacher einer Unfallaufnahme durch Flucht. Die Auswertung der Videobilder dauert noch an; nichtsdestotrotz bittet die Polizei Daun um etwaige Zeugenhinweise.

