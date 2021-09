Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Sasbach - Zeugen gesucht

Sasbach (ots)

Im Kreuzungsbereich Lindenplatz und Hauptstraße kam es am Dienstagmorgen kurz nach 8:30 Uhr zu einem Unfall. Sowohl eine nach rechts in die Hauptstraße abbiegende 72-jährige VW-Fahrerin, wie auch die auf der Hauptstraße geradeaus in Richtung Ottersweier fahrende 43-Jährige in ihrem Mercedes gaben an, dass sie bei grün zeigender Amel in die Kreuzung eingefahren seien. Zur Klärung des Unfallhergangs bitten die Beamten des Polizeirevier Achern um Hinweise unter der Rufnummer, 07841 7066-0. /ag

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell