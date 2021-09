Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kuppenheim, B 462 - Rechts überholt, Zeugen gesucht

Kuppenheim (ots)

Nachdem es am Dienstagmorgen zu einer Nötigung im Straßenverkehr gekommen sein soll, sind die Beamten des Polizeireviers Gaggenau auf der Suche nach Zeugen. Ein 34-jähriger Lenker eines Volkswagen befuhr die B 462 von Rastatt kommend in Fahrtrichtung Gaggenau und fuhr hinter einem weiteren bislang unbekannten Autofahrer auf dem linken Fahrstreifen. Als der 34-Jährige gegen 9.30 Uhr auf Höhe der Ausfahrt Bischweier auf den rechten Fahrstreifen ausscherte, überholte er den unbekannten Autofahrer von rechts und scherte unmittelbar vor diesem wieder ein. Durch das abrupte Abbremsen des Überholenden, leitete der Unbekannte ein Bremsmanöver ein und konnte so ein Zusammenstoß verhindern. Die Polizei bittet den unmittelbar von der Nötigung Betroffenen sich unter der Telefonnummer 07225 9887-0 zu melden.

