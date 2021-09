Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lautenbach, K 5301 - Abbiegeunfall - Motorradfahrer schwer verletzt

Lautenbach (ots)

Ein schwerverletzter Motorradfahrer und ein Sachschaden von etwa 17.000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls am Mittwochmorgen in der Lautenbacher Straße. Ein 32 Jahre alter Peugeot-Lenker wollte gegen 7:20 Uhr von der Kreisstraße nach links auf ein dortiges Tankstellengelände abbiegen. Hierbei missachtete er den Vorrang eines entgegenkommenden Yamaha-Fahrers. Der 17-jährige Zweiradfahrer prallte in der Folge gegen die Beifahrerseite des Kleintransporters und verletzte sich hierbei schwer. Der mutmaßliche Unfallverursacher blieb nach bisherigen Erkenntnissen unversehrt.

