POL-OG: Hohberg - Vorfahrt missachtet

Hohberg (ots)

Ein Unfall zwischen einem Pkw und einem Radfahrer ereignete sich am heutigen Morgen in der Straße 'Reisengasse'. Gegen 7:40 Uhr befuhr eine 32-Jährige mit ihrem VW die Straße, als sie einem aus der Brandeckstraße kommenden Fahrradfahrer die Vorfahrt genommen haben soll. Bei dem darauffolgenden Zusammenstoß wurde dieser leicht verletzt. Insgesamt entstand bei dem Vorfall ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro.

