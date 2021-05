Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Ermittlungen wegen räuberischen Diebstahls aufgenommen.

Nachrodt-Wiblingwerde (ots)

Am gestrigen Nachmittag, gegen 17:15 Uhr, beobachtete ein Geschädigter, wie drei Personen an der Harpkestraße Metallgegenstände aus einer Gitterbox in einen weißen Kleintransporter mit Bochumer Kennzeichen einluden. Als der Geschädigte sich vor den Pkw stellte und die drei Tatverdächtigen aufforderte das Eintreffen der Polizei abzuwarten, stiegen diese in das Fahrzeug und fuhren langsam an. Der Geschädigte wollte die flüchtenden Diebe noch aufhalten, musste aber von seinem Vorhaben ablassen und wurde leicht verletzt, als die Täter in Richtung L 692 davonfuhren. Die Polizei hat ihre Ermittlungen wegen räuberischen Diebstahls aufgenommen. Die Polizei in Altena sucht nun Zeugen, die ebenfalls den weißen Peugeot Sprinter mit BO - Kennzeichen im Bereich Wiblingwerde gesehen haben.

